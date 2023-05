“State facendo qualcosa di mai fatto prima, siete dei pionieri. E quindi, come tutti i pionieri, siete già entrati nella storia”: così Piero Pelù si rivolge allo staff di PizzAut, pizzeria di Monza gestita da ragazzi autistici, dove ha cenato per festeggiare l’assunzione a tempo indeterminato del cameriere, amante della musica rock, Lorenzo Bonacina (“É un’enciclopedia, sui Litfiba sa più cose di me”). Il rocker, poi, pubblica sul suo profilo Instagram un post dove invita tutti a recarsi nelle pizzerie PizzAut: “PIZZAUT è stata creata nel 2018 da Nico Acampora per offrire una possibilità unica al mondo a tutti i ragazzz autistici. Cercate le sedi di PIZZAUT e andate a mangiare le loro pizze lievitate 78 ore, parlate con loro e fatevi raccontare le loro storie di discriminazione prima di entrare in questo progetto lavorativo che li vede tutti assunti a tempo pieno. Ne uscirete sempre più affamati e assetati di vita perché ‘nessuno da vicino è normale!’”

Ma il locale monzese dimostra l’importanza di aiutare gli altri anche con la pizza Ricostruzione e Pelù, per questo, decide di sponsorizzarla: “Assaggiate la pizza Ricostruzione, che è stata ideata per sostenere gli amici di Faenza in questo momento di grave difficoltà. È buonissima e fa del bene“. Gesto che porta il titolare Nico Acampora a commentare: “Non si può essere un grande artista senza essere un grande uomo e Pelù l’ha dimostrato”.