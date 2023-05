Alessandro Cecchi Paone e il compagno, Simone Antolini hanno abbandonato l‘Isola dei Famosi. Ma l’attenzione su di loro non è scemata. Anzi. Entrambi, dopo l’avventura nel reality sono stati sentiti e intervistati. Al centro delle dichiarazioni l’ultima rivelazione di Antolini: quella sulla figlia Melissa. Ma non solo.

Entrambi sono stati intervistati da Fanpage. Se da una parte Antolini ha raccontato del rapporto con la madre della piccola, “che vede quattro volte al mese”, dall’altra Cecchi Paone è tornato sul discorso della possibile adozione di Melissa. Antolini ha detto di non vedere la necessità di un’adozione legale, in quanto Paone, “da un punto di vista sentimentale l’ha già adottata”, mentre il giornalista ha specificato: “Ho parlato di adozione perché Melissa fa parte di questa storia d’amore fin dal primo giorno. Ho detto spesso che il nostro amore è come un tavolino a tre gambe. Quando è a Roma, Simone vive con me e quando Melissa è libera da impegni scolastici o non è con la madre, sta qui con noi. Le voglio un bene dell’anima e mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza”. Parlarne su Canale 5 ha sicuramente fatto passare un messaggio importante, che Cecchi Paone ha rimarcato anche durante l’intervista a Fanpage: “Abbiamo offerto questo racconto – ha spiegato – per dimostrare che una coppia gay può gestire un bambino in maniera normale”. Tuttavia, dato che la madre non ha rinunciato ai diritti sulla bambina, specifica Paone, “per il momento non procedo”, anche se “come atto d’amore nei confronti di Simone e Melissa ho dichiarato che sono pronto”.

Paone, però, ha parlato anche della decisione di lasciare l’Isola. “C’è stato un equivoco – racconta – che poi è stato chiarito”. Gli accordi, spiega, prevedevano la possibilità di “scoppiare” la coppia, ma la richiesta è sembrata strana a Cecchi Paone, che, dice, è andato lì non per fare un’altra Isola dei Famosi, ma per raccontare la propria quotidianità di coppia gay: “La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva”. Insomma, tra “fili e tubi”, la notizia di una separazione nel reality è arrivata al momento sbagliato: “Saremmo finiti a doverci votare a vicenda, la contraddizione in termini di tutto quello che era stato deciso”. Per questo “abbiamo deciso di tornare a casa”. A distanza, dice, ci sono state delle incomprensioni anche con la produzione, ma ora “è tutto risolto” e anzi, “ringrazio l’Isola, Canale 5 e i medici”.