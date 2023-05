Calcio e vita privata possono diventare un connubio davvero difficile per i tifosi più accaniti. Soprattutto quando parliamo della finale di Champions League che l’Inter ha raggiungo dopo 13 anni dall’impresa del 2010. Lo sa bene una futura sposa che, alla ricerca di consigli, ha pubblicato sul forum di Matrimonio.com uno sfogo relativo proprio a come poter conciliare la temuta finale con le proprie nozze che cadono proprio lo stesso giorno.

Stando al racconto della futura moglie, lo sposo è infatti interista e avrebbe chiesto di poter mettere in sala un televisore. Che fare allora? Accontentarlo (lui come tutti gli ospiti neroazzurri), oppure lasciare la sala senza tv, così come era stata pensata? Si è chiesta la sposa.

“Mi sposo il 10 giugno 2023 e per ironia della sorte quel giorno c’è la finale di Champions League…- scrive nel post sul forum – E per ancora più ironia della sorte in finale c’è l’Inter, la squadra del mio futuro marito…Lui dice che non gli importa di guardare la partita quel giorno ma insiste nel mettere una TV in sala per gli altri ospiti dicendo che ci faccio una brutta figura se non la metto. Onestamente per me la brutta figura la fa chi ad un matrimonio, per di più del proprio figlio, nipote, amico si estranea e guarda la partita invece di festeggiare.

Sono io la strana? Che ne pensate?”.

La domanda non è rimasta priva di risposta. In molti, va detto soprattutto future o neo spose, hanno commentato il post. “Fossi in te non lo farei, devi e dovete tutti godervi questo giorno, ci manca solo che si mettono tutti a guardare la partita…”, commenta una lettrice del forum. “Ne ho parlato con mio marito stra tifoso. Si è messo le mani tra i capelli. Io e lui diciamo no maxi schermo. No TV. Si guardano il cellulare. E tuo marito guarda te. Sono interista. Spero che si prenda subito 3 goal e ti godi il tuo matrimonio”, scrive un’altra. “Per quanto io sia tifosissima dell’Inter e aspetti questa finale da anni, MAI metterei lo schermo al mio matrimonio e non vorrei vederlo nemmeno al matrimonio d’altri. Perché oscurare un giorno così importante con un evento che può invece ripetersi negli anni?! Se deciderai di mettere lo schermo sappi che marito e altri invitati penseranno alla partita ben oltre i 90 minuti di gioco”, risponde ancora un’altra.

Pochi, per la verità, i commenti che appoggiano la richiesta del marito. Come quello di Alice che osserva: “Anche a me non piace la tv, ma sono stata in 2 matrimoni in cui c’era la finale e in uno hanno proiettato la partita, facendo un angolo dedicato (compreso di panini con porchetta) e non è risultato neanche così brutto – dice – Nell’altro invece molti invitati se la guardavano dal telefono al tavolo. tra i due forse ho preferito la prima soluzione”.

Non resta che attendere il 10 giugno per scoprire la decisione della sposa, se mai dovesse decidere di condividerla sul forum.