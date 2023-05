Aveva detto alle autorità veneziane che la accompagnavano e all’ambasciatore del Brasile in Italia: “A Venezia voglio muovermi per la città allo stesso modo dei veneziani”. Niente taxi o motoscafo privato. Così la ministra alla Cultura dello stato sudamericano, Margareth Menezes è stata accontentata. Ha girato per Venezia a piedi e in vaporetto, ma è incappata nel rischio che corrono tutti i veneziani: è stata borseggiata. È accaduto su uno dei mezzi acquei di trasporto pubblico mentre si dirigeva verso i Giardini per tagliare il nastro dell’esibizione carioca intitolata alla “Terra”. Inconsapevole che il capoluogo lagunare possa essere pericoloso per gli ignari visitatori, non ha prestato attenzione alla borsa dove teneva il portafoglio. Qualche manolesta ne ha approfittato per impossessarsene. Così alla ministra Menezes, che era accompagnata dall’ambasciatore in Italia Helio Ramos, non è rimasto che rivolgersi alla polizia per presentare denuncia. Ma qui la seconda amara sorpresa, frutto della legge Cartabia che di fatto impedisce di procedere quando la vittima sia un cittadino proveniente dall’estero che non possa restare in Italia per partecipare all’eventuale processo. Il ladro non è stato individuato, ma anche se lo fosse stato, la ministra non avrebbe potuto presentarsi all’udienza di convalida per il fermo, condizione necessaria per dar corso alla procedura giudiziaria. Ciò avviene in base alla riforma Cartaria, che ha lo scopo di deflazionare il numero dei procedimenti penali, eliminando quelli che non siano accompagnati da una querela. Così è svanito il borseggio, svanito il reato e svanita una eventuale pena per il colpevole.

La ministra, che è una famosa ex cantante e che da cinque mesi fa parte del governo del presidente Lula, è incappata nel fenomeno dei borseggi denunciato da anni a Venezia, ma acuitosi negli ultimi mesi. Le forze di polizia locale hanno notato, infatti, che ad essere presi di mira sono ora soprattutto gli stranieri, così i borseggiatori possono godere di una reale impunità nel caso venissero fermati, grazie alla disposizione che prevede la presenza in udienza o la querela per perseguire il ladro. Molti turisti non hanno né il tempo né la voglia di rivolgersi alla polizia o di aspettare l’udienza, soprattutto quando il furto non abbia causato un grave danno.

Le zone più colpite, oltre ai vaporetti, sono la stazione ferroviaria sia all’interno che all’esterno e le biglietterie dei mezzi acquei, della Ferrovia e dei bus di Piazzale Roma. Ci sono poi i luoghi più frequentati dai turisti, come il ponte di Rialto e Piazza San Marco, dove il turista è distratto perché sta scattando una fotografia. È accaduto qualche giorno fa a due medici provenienti dall’Azerbaijan. Erano in Italia per un congresso e sono stati derubati di 600 euro in contanti mentre stavano scattando una fotografia a Rialto. Avevano anche fermato una ragazza da poco maggiorenne, grazie all’aiuto dell’associazione “Cittadini non distratti” che da trent’anni è impegnata nel tutelare la sicurezza dei cittadini nelle calli e nei campielli veneziani. L’autrice del borseggio però è stata solo denunciata, ma non avrà conseguenze perché i due medici erano ormai in partenza per il loro paese.