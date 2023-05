“Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare. A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato Alberto, la scorsa estate. Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: ‘Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene’“. Parole di Rosanna Lambertucci, pioniera della divulgazione su benessere e salute in tv, oggi 77enne e prossima sposa. A Chi, Lambertucci ha raccontato di come proprio l’ex marito Alberto Amodei le abbia consigliato di sposare Mario Di Cosmo: “Mi piace pensare che il suo ultimo regalo sia stato proprio l’avermi fatto incontrare Mario”. Angelica, figlia di Lambertucci e Amodei, ha un bel rapporto con Di Cosmo. Lui, ex parlamentare, tiene nascosta l’età ma scrive Chi che dovrebbero essere circa 15 gli anni di differenza con la conduttrice. E sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa sapere che l’abito darà “da sogno. Bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo”. Location del ricevimento Palazzo Brancaccio, dove i Maneskin hanno inscenato un matrimonio per presentare il loro album. C’è scommettere che i due eventi non si somiglieranno.

