“Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un’iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici”. Parola di Fabrizio Corona che sul suo gruppo Telegram stavolta si concentra sulla coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, appena diventati genitori. Dopo aver parlato del bikini di Diletta Leotta, l’ex re dei paparazzi insiste: “Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia (ovvero l’eccessiva preoccupazione per alcuni tratti fisici che vengono considerati difetti da migliorare, ndr), non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?”. Insomma, Corona inizia il post dicendo che il suo unico scopo è fare gli auguri alla mamma e alla neonata ma pare proprio che l’intento sia un altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)