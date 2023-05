Come sapete voi lettori, qui a FQMagazine cerchiamo di evidenziare quanto il discorso sui corpi delle donne/di tutti, nel 2023,sia fuori da ogni elemento di buon senso e molto pericoloso per chi fruisce i social. I personaggi pubblici ovviamente hanno una grande responsabilità, che è quella di comunicarsi nel modo giusto, ovvero il più vicino alla realtà possibile. Stavolta è Diletta Leotta a essere finita nel mirino di Fabrizio Corona.

La conduttrice televisiva di Dazn, giunta ormai al quinto mese di gravidanza, ha deciso di condividere sui suoi canali social uno scatto da Ibiza in compagnia del fidanzato Loris Karius. Mare, costume per entrambi, mani intrecciate e quel leggero profilo della pancia sullo sfondo. Insomma: uno scatto che trasmette amore. Non per tutti, però. Corona, attraverso il suo canale Telegram, ha deciso di osservare Diletta Leotta ai raggi X andando ad evidenziare quelle che secondo lui sono imperfezioni e parlando di uno scatto, sempre secondo lui, modificato.

“Sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni. Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop invece di mostrarsi per come si è”, ha scritto Corona. Il re dei paparazzi ha poi continuato la sua discutibile “lectio magiatralis”: “Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è. Splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa”. E per finire, ecco l’immancabile consiglio (probabilmente l’unica cosa corretta in questo discorso): “Ragazzi ricordatevi: Instagram non è la realtà”. Diletta non ha reagito alle provocazioni di Fabrizio Corona, ma qui il “problema” è molto più ampio. Celebriamo la nostra individualità, troviamo bellezza nella diversità.