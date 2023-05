Già durante l’ultima settimana della moda parigina erano circolati rumors riguardo il suo orientamento sessuale dopo che era stata vista in atteggiamenti piuttosto intimi con la rapper 070 Shake. Adesso, a due mesi di distanza, è arrivata la conferma: Lily Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, ha una relazione con la cantante. E se in passato l’attrice aveva dichiarato di avere una sessualità fluida e per questo non voleva essere etichettata in nessun modo, adesso ha deciso di fare coming out con una storia Instagram.

Sul suo profilo, la 23enne modella Lily ha postato una storia che la ritrae con Danielle Balbuena, vero nome della rapper 25enne, e la frase “Quattro mesi con la mia crush“. Una presa di posizione che non è passata inosservata dato che la giovane Depp è molto gelosa della sua vita privata: lei stessa aveva sostenuto nel 2021 durante il talk show di Drew Barrymore che “crescendo in una famiglia come la mia, ho sempre imparato l’importanza della privacy, ad apprezzarla e a tenere le cose solo per te”, questa è la prima vera importante relazione dopo la storia con l’attore Timothée Chalamet, finita nel 2020. Ora per Lily si srotola il red carpet di Cannes dove è attesa per l’anteprima della serie HBO “The Idol“, il nuovo lavoro di Sam Levinson con la partecipazione di The Weeknd, il quale è anche produttore del progetto.