Nessun colpo di scena: come proposto dall’assemblea degli azionisti, Roberto Sergio è il nuovo amministratore delegato della Rai. È andata esattamente come ci si aspettava che andasse e tra le prime mosse del nuovo ad, c’è stata quella di approvare la deroga produttiva per i programmi. A cominciare da Report. “Una risoluzione che serve anche per spegnere le polemiche legate alla chiusura del programma, eventualità mai adombrata”, scrive La Stampa, spegnendo così le polemiche innescate dai rumors sulla chiusura del programma condotto da Sigfrido Ranucci. Non solo Report ma anche CartaBianca, Chi l’ha Visto? e Linea Verde tra i titoli confermati. Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l’approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli amministratori entranti. Ora – visto che i tempi stringono e i programmi devono andare in produzione – è arrivato il via libera. I programmi di approfondimento confermati – secondo quanto si apprende – sono quindi Chi l’ha visto, in partenza il 6 settembre, Cartabianca, al via il 7 settembre, Report dal 23 ottobre, Fame d’amore dal 13 ottobre. Via libera anche a In mezz’ora e a Che ci faccio qui. Per il day time, confermati Linea Verde, I fatti vostri e Tv talk. Per i contenuti digitali, Ossi di seppia.