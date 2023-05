“Tanta paura in quei secondi prima di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”. Così scrive Carlotta Adacher pubblicando sul suo profilo Instagram le prime foto che la ritraggono dopo il grave incidente in cui è rimasta coinvolta. Lo scorso 30 aprile alle 0re 18:30, come lei stessa racconta nel post, la modella ex volto di Temptation Island è stata vittima di uno schianto con la sua auto: “La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla”, racconta. Prima della pubblicazione del post su Instagram, avvenuta il 13 maggio, non si conoscevano le sue condizioni di salute e le uniche informazioni erano state fornite dalla sorella che aveva fatto sapere: “Ha subito un grande incidente, non è in pericolo di vita ma ha varie fratture scomposte in viso. Siamo in attesa dell’operazione”.

La modella appare con il viso tumefatto e ricoperto di cerotti ma con le sue parole rassicura tutti sostenendo: “Mi conoscete, sto tornando con le mie foto (magari un po’ acciaccate) le mie storie, le mie smorfie (alternative) e i miei discorsi accompagnati sicuramente da qualche pronuncia un po’ strana (si spera momentanea). Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi. Grazie”. Non tarda la risposta da parte del pubblico con i loro commenti di incoraggiamento e vicinanza, tra questi anche l’ex tronista Gianluca De Matteis.