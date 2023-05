Buckingham Palace le ha diffuse in tarda serata, pubblicandole sui social ufficiali e divulgandole su alcuni media, tra cui la Bbc: da ieri tutti possono ammirare una serie di fotografie ufficiali della famiglia reale inglese, così come appare all’indomani dell’incoronazione di re Carlo III.

Secondo l’emittente britannica, le nuove foto trasmettono un forte messaggio sulle prossime generazioni della monarchia: in una di queste, re Carlo III è ritratto dal fotografo Hugo Burnand con suo figlio, il principe William, e il nipotino, il principe George, i due eredi al trono nella linea di successione. L’immagine è stata scattata nella Sala del Trono del palazzo: Carlo III indossa la corona e le vesti dell’incoronazione, ha tra le mani il globo e uno scettro, e siede su un trono realizzato per l’incoronazione di Edoardo VII. Una foto ricca di sontuoso simbolismo e colori regali come oro, rosso e viola, come osservato dalla Bbc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Una seconda fotografia ritrae invece il re Carlo e la regina Camilla insieme alla dama di compagnia e ai paggi d’onore insieme ai parenti della regina tra cui sua sorella Annabel Elliot, i suoi nipoti Freddy Parker Bowles e Gus e Louis Lopes, così come il suo pronipote Arthur Elliot.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Un’altra immagine ancora ritrae sempre il Re e la Regina insieme con vari membri della famiglia reale tra cui il duca di Kent, cugino di Elisabetta II, il duca e la duchessa di Gloucester, la principessa Anna e il marito, Tim Laurence, William e Kate, il duca e la duchessa di Edinburgo, cioè il principe Edoardo con la moglie, e la principessa Alexandra, cugina anche lei di Elisabetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Probabilmente verranno diffuse altre immagini ufficiali, grazie a un’iniziativa del Gabinetto che ha l’obiettivo di fornire a tutti gli edifici pubblici un ritratto fotografico del nuovo re. Ma c’è chi ha fatto notare che mancano delle persone rilevanti, come il principe Harry ma anche (almeno per ora) i piccoli Charlotte e Louis.

Non sono mancate le lamentele degli attivisti antimonarchici, che hanno definito il progetto fotografico un “vergognoso spreco“: all’iniziativa sarebbe stato riservato un budget di ben 8 milioni di sterline, senza nessun dettaglio su come i fondi potrebbero essere spesi.