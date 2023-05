In Italia lo ha detto persino la Cassazione: non è reato dare della “vipera” alla suocera. E negli Stati Uniti? Non lo sappiamo, ma è certo che la suocera di cui parleremo l’appellativo di rettile forse lo merita tutto. Ha organizzato una festa nel suo appartamento per festeggiare l’ormai prossima nascita della nipotina con le amiche e con il figlio, imminente papà. Ma chi ha lasciato a casa sua, ignara di tutto? La mamma del bebè in arrivo, con il pancione. Ulteriore offesa: ha rivelato a tutti gli ospiti il nome della nuova arrivata.

Questa vicenda parla di un baby shower. È un’usanza anglosassone cara anche negli Stati Uniti. Non è un battesimo: arriva prima. Si sta tutti insieme in allegria e ci si scambiano i primi doni per il nascituro. E siccome questa abitudine conviviale è diffusa negli Usa (ma è già arrivata anche da noi, in rete si trovano diverse richieste di consigli su come organizzare un buon baby shower) tutta la storia è finita su Reddit. Là, oltreoceano, è il terzo sito più consultato. Ha un’enorme diffusione. Ma che cos’ha questo evento di così particolare?

La festicciola in questo caso è stata organizzata dalla suocera. E sin qua nulla di strano. Anche i siti specializzati spiegano: “È considerato perfettamente accettabile che un fratello o i suoceri ospitino o co-ospitino un baby shower, mentre è insolito per un futuro genitore”. Ma non senza la futura mamma.

La donna in dolce attesa si è pentita amaramente di aver lasciato carta bianca alla madre del marito. Forse intuendo la sua indole, la sua propensione all’intrigo e la sua ambizione a figurare nella lista delle suocere meno collaborative del pianeta per vincere il record, ha pensato, facendo una buona azione condivisa, di entrare nelle sue grazie. Invece non solo non è stata invitata, ma la padrona di casa ha spiattellato ai quattro venti il nome della bimba, nonostante fosse stata pregata di non farlo.

La quasi-mamma non è una sprovveduta. Quello che ha in grembo è il sesto figlio ma è il primo con l’attuale compagno. All’inizio non voleva un baby shower. Poi la suocera insistente l’ha convinta: “Tranquilla, faccio tutto io”. Offerta, alla fine, accettata con la promessa, però, di essere informata del giorno del party, per poter mandare gli inviti alle persone più care.

Invece, la sorpresa non gradita si è palesata addirittura sui social: la suocera ha pubblicato l’invito su Facebook, escludendo tutti gli amici della neo-mamma. E persino la mamma stessa: “Mi ha informata che invierà un secondo invito tra un paio di settimane, solo allora toccherà alla mia lista di invitati”. Ulteriore scoperta: l’invito era ovviamente arrivato anche al partner e la suocera aveva pubblicato anche il nome della piccola in arrivo, nonostante si fosse impegnata a non farlo, invitando una moltitudine di persone non gradite.

Bisogna ammetterlo. Molti racconti di Reddit sembrano quasi creati solo per far discutere. È così? Difficile saperlo. Ma sia verità, sia solamente un gioco, i partecipanti si accalorano davvero. Dibattono con passione. Forse si divertono anche. Come in questo caso.

Così hanno risposto in massa all’appello della madre delusa che chiedeva consiglio. “Ora che cosa faccio? Se rivelo il mio stato d’animo a mio marito, lui difenderà sua madre dicendo che voleva fare qualcosa di gentile per noi. Ma io ci sto male”. La sensazione? “È come se tutto sia stato organizzato in modo da concentrare l’attenzione sulla bambina, mia suocera e suo figlio, come se io fossi una semplice fattrice. Io vorrei solo ignorare quella donna, ma amo il mio compagno e non vorrei ferirlo”.

Gli utenti di Reddit si sono schierati con lei. “Ovviamente non farti vedere in quell’occasione”. Oppure: “Non è accettabile, devi chiedere a tua suocera di annullare tutto”. Ancora: “Tocca al tuo uomo capirti e dire a sua madre di correggere l’invito. Se ti ama”. Diciamolo: di suocere con manie di protagonismo è pieno il mondo. Ma di figli, anche ben cresciuti, che “osano” contraddirle ce ne sono pochi.