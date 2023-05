L’incidente stradale dello scorso 9 aprile si è rivelato fatale e il piccolo Leonardo non ce l’ha fatta: dopo un mese all’ospedale di Padova per superare un grave trauma cervicale, il bimbo di 2 anni non è riuscito a guarire dalle ferite riportate. I fatti sono accaduti dopo il pranzo pasquale, al ritorno da casa del nonno: alla guida c’è il papà, 47 anni, residente a Caorle (Venezia). Lo schianto, avvenuto sulla strada regionale in direzione Annone Veneto, causa al piccolo un trauma cranico, mentre il padre e l’altro automobilista coinvolto escono feriti dall’incidente. Sul posto i soccorsi e i carabinieri e l’elicottero che trasporta il bimbo all’ospedale di Padova per ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico.