79 anni e 7 figli. Robert De Niro da guinness dei primati. “Ehi, ma l’hai detto a me?”. La star di Hollywood è di nuovo papà. L’ha dichiarato lui stesso a ET Canada nel presentare il film About my father di cui è interprete assieme a Kim Cattrall (una sorta di Ti presento i miei, con un clone di Ben Stiller, Sebastian Maniscalco). De Niro stava rispondendo ad una domanda sul ruolo del padre ed ecco che l’intervistatore rilancia chiedendo dei suoi sei figli. In quell’istante il premio Oscar ha sorpreso il giornalista canadese correggendolo: “Sette, in realtà”. Poi ha continuato laconico e sintetico come sempre: “Ho avuto un altro bambino”.

E la discussione si è chiusa lì. Niente dettagli sul nascituro e niente dettagli… sulla mamma. Già, perché non è certo, anche se abbastanza probabile, che la neomamma sia la campionessa di arti marziali Tiffany Chen, qualche mese fa fotografata con il pancione mentre usciva da un ristorante assieme a De Niro. L’attore ha avuto i suoi sei figli da quattro donne differenti: Drena (51) e Raphael (46) con Diahnne Abbott; i gemelli Julian e Aaron (27) con Toukie Smith; Elliott (24) Helen (11) con Grace Hightower. Ad ogni modo De Niro rischia davvero di battere il record di papà/nonno più anziano di Hollywood con i suoi 79 anni da procreatore. Charlie Chaplin che di figli ne ebbe 11, fece l’ultimo quando aveva 73 anni. Da qui la celebre battuta di Billy Crystal in Harry ti presento Sally: “Chaplin ha avuto dei bambini a 73 anni!”, “Sì ma non li riesce a tenere in braccio!”.