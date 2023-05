“Lo stupro non è un barba-trucco”. Con questo slogan un gruppo di artisti e lavoratori dello spettacolo del collettivo Il campo innocente ha organizzato una protesta davanti alcontro le parole di Luca Barbareschi sulle donne che denunciano le molestie. I manifestanti si sono abbassati gli slip mostrandosi nudi ai passanti. “Negare legittimità alle parole di chi denuncia è un. Le dichiarazioni di Barbareschi sono un distillato di maschilismo, e cultura dello stupro. Sono. A pronunciarle è un ex direttore artistico che ha fatto fallire, mandato in liquidazione, e chiuso l’Eliseo, un teatro privato punto di riferimento culturale della città di Roma”