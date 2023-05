Un video brevissimo e molto bello. Un anziano signore, 102 anni per l’esattezza, è andato a trovare sua moglie in ospedale. Le ha portato dei fiori, bianchi. La scena non è per quelli di lacrima facile: passo un po’ incerto, aiutato dall’operatore l’anziano arriva nella stanza della moglie e appena la vede la abbraccia con slancio. Lei sorride. Non c’è molto da aggiungere a parte che il video è diventato virale sui social e che tantissimi hanno commentato “la bellezza di vivere un amore così”.