Contemporaneamente a teatro e in libreria. Malika Ayane non si ferma un attimo. L'11 maggio l'artista sarà al al Teatro Repower di Milano con il charity show "Italy Bares – Secondo Tempo" per sensibilizzare sul tema AIDS e HIV, ma soprattutto combattere la cultura del pregiudizio e dello stigma. Poi Malika pubblicherà il 9 maggio il libro "Ansia da felicità". La cantante sarà ospite al talk "Programma", condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, mercoledì 10 maggio alle ore 12:30.

“Italy Bares – Secondo Tempo” vede la partecipazione, oltre che di Malika, anche Giampiero Ingrassia, con la regia di Mauro Simone e i testi di Guglielmo Scilla e Elisabetta Tulli. Con loro sul palco 120 artisti per 8 coreografi diversi. “Ansia da felicità” invece è il primo libro: “Ho scritto un libro che si intitola Ansia da felicità, u- ha spiegato l’artista – na raccolta di sbirciate a scene di vite possibili. Sono molto felice, ma anche molto ansiosa… Grazie a chi per mesi non mi ha sentita parlare d’altro in preda ad umori alterni e ciò nonostante ha continuato a volermi bene”.