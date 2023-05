Londra in queste giornate si è preparata a festeggiare l’incoronazione di re Carlo III e la regina Camilla. Sono tanti i capi di Stato e gli ospiti arrivati da tutto il mondo, eccetto un nome: Meghan Markle. La moglie dell’ormai ex principe Harry non è stata avvistata tra i banchi della cattedrale di Westminster. E questa, diciamocelo, non è stata di certo una sorpresa. Molti utenti sul web hanno iniziato ad avanzare teorie in merito. Chi sostiene lei non sia stata invitata in seguito alle sue dichiarazioni choc sulla Royal Family e chi invece crede sia stata una sua scelta precisa. I fatti però parlano chiaro. Harry, dopo aver fatto il suo ingresso in chiesa solo, è stato sistemato in terza fila fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra.

Al termine dell’incoronazione Harry è tornato subito negli Stati Uniti d’America da solo per raggiungere la famiglia e festeggiare così il compleanno del figlio Archie. Ma c’è chi non ha creduto un solo istante a questa versione dei fatti, avanzando una terza ipotesi: Meghan Markle si sarebbe presentata all’incoronazione, ma in incognito. Secondo la folle teoria che sta spopolando sul web (rilanciata anche dal New York Post) Markle avrebbe rispolverato le sue doti di attrice presentandosi all’evento camuffata da uomo, con tanto di capelli e baffi bianchi e occhiali da sole. Peccato che la persona in questione sia Sir. Karl Jenkins, compositore leggendario le cui opere sono state eseguite proprio durante la cerimonia. Insomma, non c’è dubbio che Meghan fosse nella sua villa di Los Angeles, a festeggiare il compleanno di Archie e aspettare il ritorno del suo Harry.