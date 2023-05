Negli ultimi sessant’anni la lunghezza del pene degli uomini è aumentata. No, non è una boutade di Rocco Siffredi, ma il risultato di uno studio statistico della Stanford University, secondo cui l’aumento medio sarebbe di 3 centimetri. Come spiega il sito del The world journal men’s health, la ricerca è stata effettuata prendendo in esame “settantacinque studi pubblicati tra il 1942 e il 2021 che includono i dati di 55.761 uomini”. I risultati dicono questo: la lunghezza media del pene “a riposo” (flaccida in originale ndr) è di 8,70 centimetri; la lunghezza del pene, perdonateci, tirata con le dita (stretched, in originale ndr) è di 12,93; mentre la lunghezza del pene eretto sfiora i 14 centimetri. Il WJMS segnala che in tutte le misurazioni sono state mostrate variazioni in positivo per ogni regione geografica ovvero la lunghezza eretta è aumentata significativamente nel tempo in diverse regioni del mondo e in tutte le fasce d’età del 24% negli ultimi 29 anni.

