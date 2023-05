“Surreale“. Così la giornalista della BBC Katty Kay definisce il raduno annuale dei reali italiani all’Abbazia di Hautcombe per commemorare re Umberto II a quarant’anni dalla morte. Kay è inviata sul luogo ed è effettivamente colpita, non proprio in senso buono, dalla discreta quantità di reali senza regno e aspiranti re senza trono intervenuti al grande appuntamento. “Quest’anno tutti gli occhi sono puntati sulla ragazza che siede accanto ad Emanuele Filiberto“, dice, perché in effetti si tratta della sua presentazione “in società”. Di chi si tratta? Semplice: della figlia del ‘principe’ e di Clotilde Courau. Ora, i servizio della BBC ha un tono dissacrante ma è vero che anche la giovane Vittoria, 19 anni, sembra spaesata. È stata nominata erede al trono d’Italia nel 2020 dal nonno Vittorio Emanuele che ha così abolito una legge salica che impediva alle donne di assurgere al ruolo. D’altronde, Vittoria è abituata ad altri contesti, per esempio quello social perché è modella e influencer. Non sarà regina ma a giudicare dalle sue espressioni non è molto contrariata dall’idea di un futuro privilegiato, lontano da una corte che non c’è. (Link BBC)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria di Savoia (@vittoria.disavoia)