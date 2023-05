Se n’è parlato tantissimo nei mesi scorsi: chi si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace assieme a re Carlo III e alla regina Camilla dopo l’incoronazione? Ebbene, come già annunciato, il principe Harry è stato il vero, grande assente. Il secondogenito del Re, entrato da solo nell’abbazia di Westminster, dietro alle cugine Eugenia e Zara con i rispettivi mariti, se n’è andato appena finita la cerimonia. Via in auto e poi in aereo verso gli Usa, Meghan Markle e il compleanno del loro piccolo Archie. Con Carlo e Camilla c’erano i paggetti, ovvero i nipoti della regina e ovviamente George, il primogenito di William e Kate. Che sono arrivati poco dopo insieme ai figli Charlotte e Louis e ai i fratelli del Re, Edoardo e Anna con le rispettive famiglie (no, non Andrea, escluso da questo momento della cerimonia a causa dei ripetuti scandali). Presenti anche i duchi di Gloucester.