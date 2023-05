Il principe Harry è sempre più solo ed isolato dalla famiglia reale. Le telecamere lo hanno ripreso mentre faceva il suo ingresso nell’abbazia di Westminster da solo, dietro alle cugine Eugenia e Zara con i rispettivi mariti. Come è noto, la moglie Meghan e i due figli sono rimasti negli Stati Uniti. Oggi, tra l’altro, è il compleanno del suo primogenito Archie, che compie 4 anni. Neanche a dirlo, tutti gli occhi oggi sono puntati su di lui: è stato un ingresso da osservato speciale per il principe ribelle Harry, secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana. Al duca di Sussex, in abito civile di gala con decorazioni al petto, il cerimoniale ha riservato un passaggio d’onore – l’ultimo – fra i membri di casa Windsor non attivi o non più attivi in compiti di rappresentanza ufficiale della dinastia. Harry ha mostrato un mezzo sorriso, rivolgendo qualche saluto.

Dopo di lui sono entrati i fratelli di re Carlo tuttora attivi nella rappresentanza della Royal Family, ossia la principessa Anna, con il consorte Timothy, e il principe Edoardo, neo duca di Edimburgo, con la consorte Sophie. A seguire l’erede al trono William, principe di Galles e fratello maggiore da tempo a ferri corti con Harry, con la moglie Kate (Catherine). Mentre gli ultimi a entrare saranno naturalmente, da soli e in veste di protagonisti assoluti dell’incoronazione, re Carlo III e la regina Camilla. Il duca di Sussex, che di recente ha pubblicato la sua autobiografia ‘Spare‘ in cui ha rivelato dettagli della sua vita privata, non ha alla cerimonia nessun ruolo formale.

E, appena è finita la cerimonia, Harry si è subito messo in macchina diretto all’aeroporto di Hethrow per prendere il volo (rigorosamente di linea) che lo riporterà in California giusto in tempo per festeggiare il quarto compleanno del suo primogenito Archie. Il “minore” della famiglia reale è rimasto in Gran Bretagna letteralmente 24 ore, poi in 10 ore di volo a sarà di nuovo a casa per cantare “Happy birthday”.