Aristotele sosteneva che l’uomo fosse un animale sociale. Questo vuol dire che ha bisogno di stare con i suoi simili per ragioni emotive, certo, ma anche per motivi di sopravvivenza. E che cosa succede quando una mamma vede il proprio figlio triste perché non riesce ad avere una cerchia di persone con cui confrontarsi, divertirsi e passare il tempo? Che arriva a offrire dei soldi a chiunque accetti di trascorrere qualche ora con lui. È la storia di Donna Herter, mamma di Christian Bowers, un 24enne con la sindrome di Down che vive vicino a Rochester, nel Minnesota.

L’isolamento di Christian è iniziato dopo il diploma. Finché ha frequentato la scuola il problema non si è mai posto, ma in seguito si è trovato da solo: “Chiedeva costantemente dove fossero i suoi amici, perché nessuno volesse venire a passare un po’ di tempo con lui” ha spiegato la donna a CBS News. Un bisogno di socialità che spingeva il ragazzo, ogni volta che entrava in un negozio, a invitare tutti a casa sua per divertirsi con i videogiochi. Il suo appello però finiva sempre nel vuoto.

L’APPELLO DELLA MAMMA – Non sapendo più che pesci prendere, Donna Herter ha deciso di ricorrere ai social lasciando un messaggio su Facebook: “Ho scritto che stavo cercando giovani del posto di età compresa tra i 20 e i 28 anni e che li avrei pagati 80 dollari (poco più di 70 euro, ndr) per due ore praticamente solo per uscire e giocare ai videogiochi con lui. Tutto quello che vuole davvero è solo un amico con cui fare cose da ragazzi”. Donna è un’infermiera e ha pubblicato l’annuncio alle 4 del mattino prima di terminare il turno. Poco dopo i commenti erano già 5mila. “Stavo andando fuori di testa. Le mie mani tremavano, stavo sudando” ha raccontato. “Stavo solo cercando dei ragazzi del posto, non volevo invitare il mondo intero a casa nostra”. Il primo istinto è stato di eliminare il post, ma un amico le ha consigliato di leggere le risposte: c’erano genitori che offrivano suggerimenti e persone che si offrivano volontariamente, senza bisogno di un compenso.

LA RISPOSTA SOCIAL – Tra questi, Donna ha scelto sette ragazzi che ora fanno visita a Christian una volta alla settimana a rotazione, come James Hasting, che ha commentato: “Quando ho letto il post per la prima volta mi si è spezzato il cuore perché sentiva di dover pagare le persone per essere amiche di Christian”. Hasting lavora con persone con disabilità, quindi è molto sensibile al tema. Quando fa visita a Christian si divertono con i videogiochi o guardano un film: “Mi ha insegnato a guardare il mondo per più di quello che vediamo in superficie”, ha commentato a proposito del suo nuovo amico, “Perché anche se in superficie possiamo sembrare diversi, in fondo abbiamo tutti delle somiglianze e andare d’accordo dovrebbe essere facile”.

L’annuncio di Donna ha generato un’incredibile ondata d’affetto nei confronti del figlio: persone da ogni dove gli hanno inviato regali, è stato invitato a uscire con i vigili del fuoco locali e nominato sindaco onorario della vicina Wentzville per un giorno. “Ogni sera va a letto con un sorriso stampato in faccia. Racconta a tutti dei suoi nuovi amici. È così entusiasta di parlare della vita adesso e di quello che sta facendo” ha concluso la madre.