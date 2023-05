Il ricovero d’urgenza lo scorso 13 aprile con la notizia data da TMZ e la figlia Corinne decisa nel chiedere “privacy per un momento del genere”. Come sta Jamie Foxx però se lo chiedono fan e spettatori di mezzo mondo perché l’attore è uno dei più amati. E sempre il portale di gossip statunitense dà aggiornamenti: “Stanno eseguendo dei test e stanno ancora cercando di capire cosa sia successo esattamente“, ha riferito una fonte vicina alla famiglia. Che ha aggiunto: “Chiediamo a fan, amici e conoscenti di pregare per lui”. Insomma, nessuna chiarezza sul motivo del ricovero. Lo scorso 13 aprile la figlia aveva parlato di una “complicazione medica“. Foxx stava ultimando le riprese di Back in Action, film per Netflix con Cameron Diaz e si trova ad Atlanta.