Sono trascorse meno di ventiquattro ore dall’ultima presunta apparizione della Madonna di Trevignano Romano alla sedicente veggente Gisella Cardia e arrivano nuove rivelazioni. Ogni terzo giorno del mese la donna di origini siciliane raduna centina di fedeli e seguaci sulla collina di via Campo delle Rose, recitando il Rosario e aspettando la presunta apparizione della Madonna la quale le affiderebbe un messaggio da diffondere all’umanità.

In queste ultime ore, però, al centro dell’attenzione sono soprattutto le lacrime che la statuetta della Madonna in ceramica, proveniente da Medjugorje e custodita a casa dell’ex imprenditrice, avrebbe versato in passato sotto forma di acqua e sangue. Le nuove rivelazioni sono state diffuse nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto?, programma della prima serata di Rai 3 andato in onda proprio mercoledì 3 maggio, giorno dell’ultima presunta apparizione della Vergine a Gisella. La conduttrice Federica Sciarelli, nel corso della puntata, ha rivelato che secondo i Ris di Padova il sangue fuoriuscito sette anni fa, precisamente nel 2016, dagli occhi della statuetta in ceramica della Madonna, conosciuta ora come “Madonna di Trevignano Romano”, pare essere proprio della stessa Gisella Cardia.

Uno scoop, tutto da confermare ufficialmente che rivelerebbe come stanno le cose ai tanti fedeli che si sono recati nel piccolo paese sulle sponde del Lago di Bracciano in cerca di un aiuto e di un miracolo. Non solo, perché ad interessarsi al caso è la Chiesa con una commissione diocesana e la magistratura con alcune inchieste anche sui proventi delle offerte che i fedeli hanno fatto nel corso degli anni all’associazione che gestisce il tutto. Naturalmente, ora, molti si domandano sul perché di questo ritardo nella comunicazione dei rilevamenti a ben sette anni di distanza. Per attendere la risposta bisogna aspettare i prossimi sviluppi della vicenda.