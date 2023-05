In 24 anni di matrimonio, Victoria Beckham è riuscita a non farsi mai vedere completamente struccata dal marito David. E’ stata la stessa ex Posh Spice a rivelarlo in un video pubblicato sul suo profilo Instagram proprio per pubblicizzare la sua nuova linea di make up. Avvolta in un candido accappatoio, Victoria si ritrae mentre fa un tutorial di trucco e confessa: “Questa è la prima volta che permetto a qualcuno di vedermi senza le sopracciglia. Anche mio marito non mi vede mai senza le sopracciglia, applico sempre un po’ di make up. L’eccessiva depilazione mi ha lasciato con le sopracciglia piuttosto ‘svuotate’, come si può vedere. Mi imbarazzo sempre un po’ a parlare di questa parte del mio corpo”.