“Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Così diceva qualche giorno fa Micol Incorvaia, fresca ex concorrente del Grande Fratello, lamentandosi di esser stata buttata giù dal letto da un corriere. Parole che non sono passate affatto inosservate, anzi, hanno fatto il giro del web riprese anche da Fiorello a Viva Rai 2 e, da ultimo, da Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Nella puntata andata in onda domenica 30 aprile, la comica torinese ha infatti ripreso le dichiarazioni dell’influencer, commentandole con la sua sagace ironia e non risparmiando qualche stoccata.

“L’ho trovata bellissima ‘sta notizia. Capite, scossa e traumatizzata, lesa e vilipesa. Perché alle 9 e mezza, suona il campanello, fai quei tre passi dalla branda al citofono, stremata dai selfie, ti scuote quella manciata di neuroni che hai ed è un casino”, ha esordito Luciana Littizzetto. “E’ stata sei mesi nella casa del Grande Fratello e avrà tutti i ritmi circadiani sballati, ma la maggior parte delle altre persone a quell’ora lì sta già facendo la terza colazione perché si è svegliata alle 7 – ha aggiunto -. Alle 9 e mezza la mia portinaia ha già lavato le scale, hanno già messo i banchi al mercato e il prete ha già detto due messe”. E ancora: “Io alle 9 e mezza ho già portato giù il cane, messo su lo spezzatino, fatto colazione, chiamato mia mamma 30 volte. Ma se le rifanno il parquet quelli di sopra cosa fa? Chiama la Digos? Se i vicini hanno il cane? Manda una raccomandata ogni due per tre?”, ha ironizzato.

Quindi “Lucianina” ha letto una delle sue consuete “letterine” pungenti, in cui ha immaginato una possibile replica del fattorino ad Incorvaia: “Ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto se cortesemente potevo dare questo messaggio alla Micol”, ha detto prima di accingersi a leggere l’irriverente missiva. “Cara Micol, grandissima sorella vip…Sono il fattorino di Amazon – inizia candidamente Luciana -, mi spiace averti tirata giù dal letto a quell’ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell’anima, colpevole fino al terzo grado di giudizio nominami pure come al grande fratello e condannami senza televoto. Io che mi ero comodamente alzato alle 5.00 ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell’attesa. Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da Cannvacciuolo”, ha concluso.