L’inaugurazione della nuova pista di atletica di Desenzano e il lancio della Jacobs Academy Sports si è trasformata nel teatro di un acceso scontro tra Nicole Daza, la moglie del campione olimpico Marcell Jacobs, e Renata Erika Szabo, l’ex compagna del velocista madre del suo primogenito Jeremy. A dare la notizie è il Corriere della Sera, che riporta la testimonianza di Szabo ricostruendo quanto accaduto. Sul suo profilo Instagram, infatti, la donna ha raccontato che “non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso” e, poi, “mentre stavo parlando con mio figlio (che era insieme al padre per le premiazioni, ndr) sono stata aggredita dalla mia ex suocera (la madre dell’atleta, ndr)”.

Quindi, secondo quanto riferito, le donne si sarebbero spostate in un ufficio e lì il diverbio è proseguito con l’intervento anche di Nicole Daza: “Ha cercato di attaccarmi verbalmente – dice l’ex compagna di Jacobs, riferendosi alla sua attuale moglie – e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli”. La situazione è degenerata al punto tale che sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Szabo ha presentato poi una denuncia per aggressione nei confronti di Daza. Jacobs e la moglie hanno preferito non commentare la vicenda.