“È stato il piede di Dia…“. Uno sfottò che gioca col titolo del celebre film di Paolo Sorrentino, ‘E’ stata la mano di Dio’, dedicato a Diego Armando Maradona e agli scudetti del Napoli del 1987 e del 1990. Così i tifosi della Salernitana si prendono gioco del Napoli dopo il pareggio per 1-1 allo stadio Maradona che ha rinviato la festa scudetto per i partenopei. Decisivo è stato appunto un gol nel finale di Boulaye Dia, che con un sinistro a giro ha battuto Meret e replicato al vantaggio di Olivera. Peraltro, il regista premio Oscar Sorrentino era a Napoli proprio per registrare le immagini della festa scudetto in vista del suo prossimo film.

“Che goduria”. Festeggiano i tifosi sulla pagina Fb di ‘Io tifo Salernitana’, soprattutto perché i cugini e rivali campani già pregustavano per stasera la festa scudetto. “Un gol di Dia all’84esimo non ha prezzo, per tutto il resto c’è Ochoa”, scrive qualcuno. Il riferimento è anche alle grandi parate del portiere messicano, il migliore in campo. “Festa rovinata, godo”, gli fa eco un altro. E un utente scrive: “Che spettacolo!”, ”sto impazzendo”. Qualcuno chiede informazioni sull’orario di arrivo della squadra per festeggiare il rientro a Salerno dopo un pareggio fondamentale anche nella lotta per la salvezza.