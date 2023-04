La cantautrice americana Meghan Trainor, durante la registrazione di un podcast con la youtuber Trisha Peytas, ha confessato di soffrire di vaginismo, una patologia che porta alla tensione involontaria dei muscoli vaginali e può causare parecchie difficoltà a chi ne soffre, provocando forti dolori durante i rapporti sessuali. A complicare ulteriormente i momenti intimi con il marito Daryl Sabara, sarebbero poi anche le dimensioni del suo pene: “Lui è decisamente grande… e io molto piccola“, ha spiegato Trainor. “Pensavo che ogni donna provasse sempre dolore durante e dopo il sesso”, ha raccontato Meghan, descrivendo alla sua interlocutrice di avvertire sempre una sensazione di “bruciore pungente” durante il sesso, che spesso si intensifica al punto da non riuscire a camminare in seguito di un rapporto carnale.

La coppia si è sposata nel 2018, e nel 2021 Meghan ha dato alla luce il loro primo figlio. Lo scorso gennaio hanno annunciato di essere in attesa del secondo. Tuttavia avere dei figli è stato un processo parecchio lungo e complicato, specialmente in virtù della condizione della cantante: “Durante la prima gravidanza non ho potuto fare sesso. Quando stavo facendo questo bambino, invece, ho dovuto mettermi il ghiaccio dopo“. Per quanto riguarda il rapporto con il marito, Trainor ha confessato di aver avuto tantissime difficoltà all’inizio: “Per un anno ho pensato: ‘Non guardarmi, non toccarmi…’. Mi ci è voluto tanto tempo per prendere anche solo in considerazione l’idea di fare sesso con lui”. Ora le cose vanno un pochino meglio, anche se Meghan è consapevole di dover continuare le cure, sia farmaceutiche che psicologiche, per riuscire a superare il problema.