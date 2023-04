Un diamante è per sempre. Ma anche un anello con il latte materno è un regalo che un figlio porterà con sé per tutta la vita. Ovviamente se saprà superare qualche comprensibile perplessità. L’influencer Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, si mostra fiera del suo gioiello di latte sui social. Una fede bianca a forma di cuore che al suo interno contiene una piccolissima quantità del suo latte. Piace? Non piace? Sul suo profilo Instagram la discussione è aperta. Amplificata dal fatto che Ludovica è mamma di due bambini e non perde occasione per pubblicare foto con i suoi figli: il piccolo Otto Edoardo, venuto al mondo da poche settimane, e la più grandicella Anastasia, che ha tagliato il traguardo dei due anni di età. Un’insistenza che si è già guadagnata molte critiche sui social: “Ma insomma, non riesci a tenere privati nemmeno i momenti più intimi con i tuoi bebè? Nemmeno l’allattamento?”.

Più che non riuscirci, Ludovica non vuole. Prima mostra il suo pancione in tutte le salse sui social, e poi tante, troppe scene secondo alcuni follower, di culla, allattamento, momenti privati della sua vita quotidiana con i pargoli. Figuriamoci se un monile così speciale, che Ludovica si è fatta confezionare su misura proprio per i suoi bambini, poteva non essere condiviso sui social. L’ha raccontato lei stessa nelle sue storie di Instagram. Si è rivolta a un’azienda specializzata in questo tipo di creazioni e per Otto Leonardo ha fatto realizzare una piccola fede bianca a forma di cuore che al suo interno contiene le gocce nutrienti del suo latte. Che rimarranno per sempre all’interno del gioiello come un ricordo vivo.

Son diverse le aziende che propongo questo tipo di ornamenti realizzati con il latte di mamma. Qual è il procedimento tecnico? La minuscola stilla viene annegata in una resina che la contiene e la preserva dal deterioramento. Ma le materie prime intime e personali utilizzate non si fermano solo al naturale nutrimento materno. Si possono realizzare anche con frammenti del cordoncino ombelicale; ciocchette di capelli, dentino del bimbo possono essere inglobati all’interno del gioiello. Così, la mamma influencer non si è fatta sfuggire l’occasione di diversificare il dono: scegliere un monile diverso per la secondogenita Anastasia. Ha rivelato infatti anche questo suo progetto: utilizzare un capello della piccola o addirittura un frammento del cordone ombelicale.

A questo punto il web si è letteralmente spaccato. C’è chi sostiene che, al di là della bizzarria, che sia un’idea tenera e originale. C’è invece chi ribatte che è un’idea folle e anche un po’ inquietante: “Sembra roba da magia nera”. Francesco incalza: “C…, fa i riti voodoo questa!”. Antonella: “No aiuto l’idea del cordone ombelicale conservato dentro un orecchino mi fa passare la voglia di mangiare”. Pasticcia: “Non capisco perché escludere la prima cacca, è discriminazione”. E Andrea: “Ma è latte condensato o parzialmente scremato?”.

Tutte discussioni che, c’è da giurarlo, non turberanno più di tanto i sonni di mamma Ludovica. Ben consapevole di quanto alimentare discussioni sia una regola aurea per mantenersi sempre visibile sul web. Ma chi è Ludovica? E’ la sorella di Beatrice, la prima a diventare popolare, conosciuta al grande pubblico per avere partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Poi c’è l’altra sorella, la più grande: Eleonora. Lei fuori dal circuito del gossip. E poi c’è appunto Ludovica. Si fa conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2015 e a Temptation Island nel 2016. Tenta anche la carriera letteraria, autrice del libro Di troppo cuore del 2019. Su Instagram si definisce blogger e si racconta così: “Amo i miei bebè, la cioccolata e @giamma_digre (l’ordine potrebbe non essere casuale)”. L’ultimo riferimento è al partener Gianmaria Di Gregorio. E via, foto su foto con i bimbi. Intervallate solo da bigné al cioccolato. Baci, giochi, viaggi, paesaggi di vacanze, cappellini e prendisole, corsette e pose. Famiglia felice.