David Beckham, oggi presidente dell’Inter Miami in Mls, ha rivelato di essere vittima da anni di un disturbo ossessivo compulsivo. La sua mania dell’ordine ha reso la vita parecchio dura a lui e alla sua famiglia. Sua moglie Victoria, ex Spice Girl e imprenditrice di moda, ha imparato a convivere da tempo con il disturbo del marito, pur essendo stata spesso rimproverata da lui per cose di piccolo conto, come ad esempio “aver lasciato il sale fuori dalla credenza”. Il disturbo dell’ex pallone d’oro sarà uno dei temi principali di una serie Netflix incentrata proprio sulla vita dell’ex campione del Manchester United: è stato così che ha confidato che gli capita spesso di trascorrere la notte a sistemare casa, specialmente per pulire le candele accese durante il giorno.

In passato Beckham aveva confessato di dover posizionare tutto in linea retta o in coppia: “Pulisco così bene, ma non sono sicuro che sia davvero apprezzato da mia moglie. Il fatto è che quando tutti sono a letto io vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci al giusto livello, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio alzarmi la mattina e trovare in giro tazze, piatti e ciotole”, ha raccontato. “È stancante andare in giro per ogni singola candela a pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro, mi dà fastidio il fumo all’interno di una candela. Sì, lo so, è strano”, conclude. Se già la situazione può sembrare stressante e complicata, bisogna ricordare che quella della famiglia Beckham non è una casa “comune”, ma di una gigantesca villa, un palazzo vittoriano a Holland Park, che include anche una palestra e una spa, nelle quali -si spera – non ci siano candele.