Altra indiscrezione, altra copertina. Tenere il conto delle volte in cui sono state annunciate dai settimanali rosa le nozze tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è praticamente impossibile. Solo nell’ultimo anno, almeno tre, con altrettante copertine, una delle quali nel maggio 2022 dava praticamente per certo il matrimonio. “Fake news”, niente nozze in vista, dissero proprio a FqMagazine alcune fonti vicine alla coppia. Dodici mesi dopo, guarda caso sempre in occasione del compleanno di Pier Silvio Berlusconi (che il 28 aprile copie 53 anni), ci risiamo. A dare per certo il grande passo, questa volta è Diva e Donna, che alla conduttrice di Verissimo e all’ad di Mediaset dedica la copertina del numero di edicola, dominata dallo strillo “Sposa Silvia, l’ha promesso a papà Silvio”.

“Mentre Berlusconi lotta contro la malattia, Pier Silvio è pronto al grande passo con la Toffanin”, si legge sulla cover. Dopo ventun anni d’amore e due figli, Sofia Valentina Berlusconi e Lorenzo Mattia Berlusconi, questa volta sembra davvero che potrebbero spiazzare tutti e sposarsi, anche per mantenere la promessa che il figlio del leader di Forza Italia avrebbe fatto al padre nelle ultime settimane, da quando è ricoverato al San Raffaele. Sempre secondo Diva e Donna, i due sarebbero già stati a un passo dal sì nel 2016, ma quell’anno le nozze sarebbero state rinviate per un problema di salute di Silvio Berlusconi. Ancora una volta, fonti ben informate molto vicine alla coppia hanno smentito l’indiscrezione, facendo sapere a FqMagazine che “Silvio Berlusconi è addirittura ammirato dal legame che c è tra Pier Silvio e Silvia proprio per come è: a loro basta stare insieme per essere sereni e felici. Un rapporto così unico e duraturo non ha certo bisogno del matrimonio per certificare l’ amore profondo”.