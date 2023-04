La nave da crociera Quantum of the Seas stava navigando verso le Hawaii dopo essere salpata dalle coste australiane di Brisbane quando, nella notte di martedì, un passeggero è caduto in mare, sparendo inghiottito dalle nere acque marine. L’equipaggio della nave, gestita da Royal Caribbean, ha immediatamente lanciato l’allarme, fermandosi a gettare salvagenti nella speranza di riuscire ad identificare e salvare l’uomo, ma dopo due ore di ricerche, non hanno potuto fare altro che riprendere la navigazione “perché non è stata trovata alcuna traccia”, lasciando le operazioni di salvataggio nelle mani della Guardia Costiera americana che, prontamente avvertita, ha inviato un aereo HC-130 Hercules nella zona interessata, continuato infruttuosamente le ricerche per altre sei ore.

In una nota pubblicata dalla Royal Caribbean, si conferma la scomparsa del passeggero: “Durante la sua navigazione transpacifica, un ospite a bordo della Quantum of the Seas è finito in mare. L’equipaggio della nave ha immediatamente lanciato un’operazione di ricerca e salvataggio e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali”. Il comunicato è stato riportato da Nine News, affiliata della Cnn, che ha successivamente intervistato i passeggeri. Una donna, ha raccontato di aver sentito nella notte l’allarme in codice ‘Oscar, oscar, oscar’, che identifica l’emergenza per disperso in mare, e che successivamente ha assistito a “grandi luci che brillavano sull’oceano“, utilizzate dalla nave e dall’elicottero per cercare il disperso. Attualmente le ricerche sono ancora in corso e, se le possibilità di trovare l’uomo in vita siano sempre più flebili, si spera almeno di riuscire presto a recuperarne il corpo per riportarlo alla sua famiglia.