“Scelta vergognosa“. Non ha usato giri di parole la Lega di Salvini per descrivere la scelta di Bruxelles di nominare Luigi Di Maio come inviato speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini – hanno fatto trapelare fonti del Carroccio alle agenzie di stampa – Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba“.

Da registrare anche la posizione ufficiale di Forza Italia. “È una scelta legittima di Borrell, nelle sue facoltà di alto rappresentante Ue. Ma Di Maio fu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano”: parola del ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Mezz’ora in più‘ su Rai 3.