Botta e risposta tra Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le stelle, e la tiktoker Alessia Lanza. A far cominciare la “disputa” social un video pubblicato dalla ballerina mentre insegna: “Quello che fa un ‘Alessia Lanza’ non è ballare. Dire che lei balli è un’offesa ai ballerini – spiega alle sue allieve – Siete troppo influenzate da Tiktok”. Quindi la professionista continua: “Gli ultimi due anni siete rimaste a casa a vedere queste che diventano famose, ma quello non è ballo, sono balletti di Tiktok”.

Immediata la risposta di Alessia Lanza che in un commento specifica: “Ciao Anastasia! non ho mai detto di essere una ballerina, ma anzi, ho sempre scherzato sul fatto che io non sappia muovermi”.

A chiarire il malinteso, però, è la stessa ballerina professionista che in un nuovo video risponde all’influencer, specificando di “non averla offesa” e, in sostanza, di averla presa ad esempio per le sue allieve che percepiscono i trend di ballo di tiktok, promossi da lei e dalle altre titkoker, come delle vere coreografie. “Io non parlo di te come essere umano – dice Kuzmina a Lanza – Ma parlo della percezione che gli altri hanno di te”. “Per una ragazzina piccola che non sa la differenza tra la vera danza e il balletto tiktok, tu che ti muovi molto bene al contrario di quello che dici puoi sembrare una ballerina”. Quindi la ballerina prosegue, sottolineando che così come “spiego loro dov’è la destra e dov’è la sinistra”, devo “spiegare che i trend su TikTok non sono danza”. “Facendo Tiktok e copiando i trend hanno preso la brutta abitudine di accennare i movimenti”, invece la danza è fatica, spiega ancora. “Io – dice – voglio abituarle al sacrificio. I 10 minuti che ci mettono per imparare un trend non sono assolutamente abbastanza per diventare ballerini”.