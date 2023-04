Claudia Gerini si è messa a nudo e ha deciso di farlo in un libro. Si intitola “Se chiudo gli occhi” e Gente lo ha letto in anteprima. Come sottolinea anche l’attrice/autrice in un post su Instagram gli argomenti spaziano, dai sogni agli sbagli: “Non è raccontata tutta la mia vita – precisa – ma solo alcuni momenti, alcune riflessioni e racconti buffi su come sono diventata la Claudia di oggi”.

Tra una domanda e l’altra al settimanale Gerini confessa anche dettagli sulla sua vita amorosa che arranca: “Come sono messa? – si legge – non bene, anzi direi malino. Lo scriva: la Gerini è messa male in amore”. Una frase che l’attrice ha poi ridimensionato, sempre tramite Instagram: “Forse dovrei precisare che su una rivista è uscita una frase forse un po’ ‘forzata’…Non è che ‘in amore sono messa male…’ cioè , quello che volevo dire che in questo momento non ho una relazione, sono in fase libertà…sono in osservazione diciamo…Ho dei corteggiatori, ma nessuno in questo momento ha conquistato il mio cuore…ecco detta così ,è più reale”.

Nell’intervista però non ha escluso la possibilità di usare anche app di incontri: “Devo capire come funziona, mi voglio registrare subito”, ha detto con ironia, sottolineando di aver bisogno di un uomo “che capisca il mio bisogno di indipendenza e di libertà ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo. Un uomo con personalità”.

Spazio anche a chiarimenti. Gerini, ad esempio, come riporta il Messaggero racconta anche come sono andate le cose con Carlo Verdone: “Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici…”