Cinque milioni di visualizzazioni per un video in cui si “spiega” il corretto funzionamento della cerniera. È diventato virale il video della “scoperta” della Tiktoker mmarlo__5862 che ha spiegato una funzione, per molti magari banale, della zip di alcuni modelli di pantaloni: per evitare che la cerniera si apra basterà “appiattire” il tirante. “Le zip hanno un ‘lucchetto'”, ha scritto la ragazza. Il semplice gesto, quasi automatico, per molti deve essere stata una rivelazione a giudicare dal numero di commenti increduli e dalla quantità di visualizzazioni.