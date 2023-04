Fratelli di Crozza torna con un nuovo monologo – il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – di Maurizio Crozza dopo le giustificazioni del ministro Lollobrigida che definisce le sue dichiarazioni frutto dell’ignoranza, non del razzismo: “Tranquillo Lollo, le due cose possono convivere. Anzi, alle volte una è proprio la conseguenza dell’altra. Ma che scusa è ‘sono ignorante’? Se sei ignorante allora cosa ci fai lì? Tu che parli di sostituzione fatti sostituire, no? Oppure, prima studia e poi magari il ministro lo fai dopo”.