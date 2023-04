L’influencer e conduttore Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni con una super festa in compagnia dei suoi amici. Il tema dell’evento era “Total black o color flash“, dividendo la tavolata a seconda di quale fazione gli ospiti avrebbero scelto.

Tantissimi gli ospiti “vip” all’evento: da Giulia Salemi ad Elettra Lamborghini. Al party c’erano anche Ilary Blasi e Michelle Hunziker che hanno regalato ai fan uno scatto insieme, pubblicato nelle loro storie. Assente giustificata, invece, Aurora Ramazzotti, da pochissimo neo mamma del piccolo Cesare, a cui il festeggiato ha dedicato il suo ultimo post: “Lo zio non vede l’ora di conoscerti”.

Ospite inaspettato il ballerino Tommaso Stanzani, ex fidanzato di Zorzi che attualmente lavora nel corpo di ballo di Viva Rai 2. I due sembrano quindi rimasti in buoni rapporti nonostante la rottura, di cui non sono mai stati resi noti i dettagli.