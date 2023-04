Helena Prestes, concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, si è sentita male dopo soli due giorni di permanenza sull’isola. Il malore, che le avrebbe causato mal di gola, spossatezza, vomito e addirittura dei momenti di stato confusionale, potrebbe stato causato dai lumaconi di mare pescati da Nathaly Caldonazzo, che le concorrenti hanno mangiato crudi. Fortunatamente, nessun’altra ha avuto problemi.

A dare l’allarme è stata Corinne Clery che accortasi delle condizioni di Helena, non ha esitato ad avvertire il personale medico: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza”. L’attrice ha anche raccontato a Prestes: “Deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”. Simone Antolini sostiene come molti la tesi dei lumaconi: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”. E chi, invece, come Pamela Camassa, ha pensato ad un brutto colpo di sole: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione”. Non è da escludere che sia stato proprio questo mix di cibo crudo e sole cocente a mettere alla prova la modella brasiliana, proprio in virtù del fatto che è stata l’unica concorrente ad accusare dei malori dopo la cena.