Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in provincia di Catania. La magnitudo è di 4.4 sulla scala Richter, la profondità di 20,2 km e l’epicentro in mare, a circa sei chilometri al largo della costa di Aci Castello. In diversi quartieri di Catania i residenti sono scesi in strada e alcuni stabilimenti della zona industriale sono stati evacuati per precauzione. Quasi tutti hanno ripreso nuovamente l’attività. Paura anche tra i clienti di centri commerciali, che sono usciti dalle strutture.

Il sisma è stato avvertito con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e sono arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell’Ingv, per via della profondità, “stupirebbe l’eventualità di danni”, al momento non segnalati. “Si tratta di una magnitudo contenuta per un sisma di natura tettonica. La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e nelle zone interne per la profondità e vicinanza alla costa dell’epicentro”, spiega all’Ansa il sismologo dell’Osservatorio etneo dell’Ingv Raffaele Azzaro.