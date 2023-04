Con l’avvicinarsi della giornata che in Italia celebra la Liberazione dell’Italia dal nazifascimo si moltiplicano le storie in cui all’Associazione nazionale partigiani d’Italia viene negata la libertà di fare o partecipare. L’Anpi non sarà al corteo istituzionale per il 25 aprile a Seriate, in provincia di Bergamo. Il motivo, ha spiegato la presidente dell’Associazione Vittoria Battaglia, è che “a noi è stata negata la possibilità di un nostro intervento”. “Con grande disappunto abbiamo preso atto della posizione della Giunta comunale e abbiamo deciso di non partecipare a un corteo dove all’Anpi non si concede di tramandare la memoria storica” ha spiegato all’Eco di Bergamo e alle cronache locali di Corriere e Repubblica. In particolare il timore è che durante la cerimonia non sia ricordato quanto accadde il 27 aprile 1945 nella via principale della cittadina, ovvero “l’eccidio nazi-fascista” in cui “14 patrioti furono uccisi dalla colonna fascista Farinacci in ritirata, e il giorno dopo persero la vita 4 uomini per mano dei tedeschi”.

Inoltre “a banda musicale Città di Seriate non ha mai suonato Bella Ciao e si presume che accadrà lo stesso anche quest’anno”. Il sindaco Cristian Vezzoli ha replicato che “la ricorrenza del 25 Aprile è di carattere nazionale. È italiana e di tutti. Nessuna associazione ha più di un’altra il diritto di porvi i suoi perché”. “Ho incontrato le associazioni combattentistiche di Seriate e s’è deciso collegialmente che la cerimonia istituzionale organizzata dall’amministrazione comunale, sia tale, dunque di competenza del sindaco. Le associazioni hanno detto di non essere interessate ad ascoltare discorsi di parte e che l’associazione Anpi potrà dire tutto quello che vuole dire negli eventi da essa organizzati e gestiti” ha aggiunto. “Il 25 aprile, data fondamentale per la democrazia del nostro Paese – ha replicato l’Anpi -, ci ritroveremo con tutti coloro che vorranno al monumento “Abbraccio ai Partigiani” in Piazzale Caduti alle ore 8 per deporre due corone di alloro e cantare Bella Ciao. Successivamente andremo a Bergamo alla manifestazione provinciale”.