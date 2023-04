Tensioni a Napoli venerdì nel primo pomeriggio tra manifestanti e forze dell’ordine in vista della visita di Marco Minniti e del ministro dell’interno Matteo Piantedosi alla Stazione Marittima. I contestatori si sono avvicinati con le mani dipinte di rosso in segno di protesta contro il decreto legge Cutro. La polizia, a un certo punto, come si vede nel video, ha reagito respingendoli con le manganellate.