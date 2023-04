Pupo è impegnato in giro per l’Italia e nel mondo con il suo spettacolo teatrale “Su Di Noi… La nostra storia” e ha appena pubblicato il duetto con la figlia Clara “Centro del mondo”. L’artista è stato ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, e ha parlato di musica e televisione, compreso il “Grande Fratello”, dove è stato opinionista. Il format tornerà alla versione “Nip”, ossia un cast di gente comune. “Credo sia una giusta decisione perché di questi sedicenti Vip, ne abbiamo anche le scatole piene! – ha affermato Pupo -. Ho incontrato Signorini l’altro ieri, ci siamo salutati a Verissimo. E mi ha detto ‘hai fatto una canzone con tua figlia!’. Lui conosce Clara perché l’aveva provinata per il GfVip. Ma gliel’ho impedito di partecipare. Ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio bene. Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello’. Io gli ho detto ‘uno come si incontra una volta nella vita, se va male due!”.