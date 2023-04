“Si parte. Dopo quasi una decina di giorni, oggi si torna a casa. Che viaggio e che esperienza…Intensa e costruttiva, a tratti decisamente dolorosa”. Esordisce così Paola Barale in un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore, proprio prima di rientrare in Italia dopo aver trascorso dieci giorni in Ucraina, proprio nelle zone teatro di guerra, per un reportage. Con schiettezza e sincerità, l’ex velina riconosce il forte impatto emotivo che ha avuto su di lei ciò che ha visto: “Non sono venuta qui per occuparmi di guerra, ma inevitabilmente mi sono trovata davanti ai segni evidenti di questo terribile e delirante momento storico – spiega Paola Barale -. Palazzi bombardati, scuole distrutte, interi quartieri abbattuti, fosse comuni, posti di blocco, trincee ancora operative, giovani soldati in prima linea, madri che piangono aspettando il loro ritorno (se e quando torneranno)”.

E ancora: “L’Ucraina è grande e fortunatamente non è ovunque così. A Kiev ad esempio, come in molte altre città e regioni, si respira un’aria di apparente normalità”, scrive ancora Paola, “Ma attraversando alcune delle zone più colpite lo scenario che ti trovi davanti è straziante. Non è come leggerlo sui giornali o vederlo in tv. Ti devasta il cuore. Lo sapevo già, ma torno a casa ancora più convinta. La guerra non fa né vincitori né vinti. Fa solo male. Tanto e a tutti. Grazie a tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di vivere questa importante esperienza”. Accanto a queste parole, una serie di immagini, tra cui un video che la immortala all’alba, seduta sul marciapiede di fronte al suo hotel, in attesa dell’auto che l’avrebbe portata da Kiev all’aeroporto di Varsavia, un viaggio della durata di 10 ore che le consentirà di far poi rientro in Italia.