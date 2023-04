Ora che il drammatico triangolo amoroso fra Justin Bieber, Hailey Bieber e Selena Gomez sembra essersi chiuso, ecco che la coppia di sposini torna sulla bocca di tutti per essere stata ripresa di nascosto mentre si trovavano insieme al Coachella. Nel video si vede Hailey consolare il marito Justin accarezzandogli dolcemente la schiena, mentre il cantante è accasciato sulle transenne, visibilmente provato. La preoccupazione dei fan di Bieber sulla salute fisica e mentale è grande, tanto che in molti si sono chiesti se il cantante si stesse semplicemente prendendo un attimo di riposo dal lungo evento musicale, o se sia stato colto da un improvviso malessere: lo scorso giugno gli è stata infatti diagnosticata la sindrome di Ramsay-Hunt, un disturbo neurologico che paralizza i nervi del viso.

Fra i tanti detrattori della coppia, probabilmente simpatizzanti per la vecchia coppia Justin-Selena, c’è chi ha approfittato del momento per fare dell’ironia fuori luogo e poco carina nei confronti di Hailey:” È stato male dopo essersi reso conto improvvisamente di aver sposato la persona sbagliata”, ha scritto qualcuno. Tuttavia c’è chi difende Hailey Bieber dalle malelingue, e loda la sua pazienza e la gentilezza con il quale la donna è rimasta accanto al marito, per sostenerlo in un momento di crisi:” Adoro davvero la loro relazione, sono così gentili e affettuosi tra di loro, specialmente Hailey. È decisamente fortunato ad averla al suo fianco“.