La trovata della mucca Doris per non essere sottoposta a mungitura le è valsa la simpatia del popolo del web ma dietro questo suo gesto apparentemente divertente si cela in realtà un malessere profondo, oltre che un grido d’aiuto. Nel filmato postato su TikTok dai suoi padroni, la coppia di allevatori britannici Laura e John Brodie, si vede l’animale intento a fingere di dormire per saltare “il turno di lavoro”. Nel video è stato ripreso il momento in cui il signor Brodie si avvicina a Doris di prima mattina, cercando di convincerla ad alzarsi dal suo vano, cosa che la mucca non ha la minima intenzione di fare. “Doris ha una personalità fantastica”, ha commentato il proprietario del caseificio, “ è decisamente più una persona che una mucca”.

In pochissimo tempo il filmato ha ottenuto più di 1 milione e mezzo di visualizzazioni su TikTok, e in molti lo hanno commentato divertiti. Magli ambientalisti hanno sottolineato come nella vicenda ci fosse ben poco da ridere: “Doris è stanca, infreddolita e stufa del fatto che il suo corpo venga usato per nutrire avidi umani”, ha commentato un utente indignato. Come fa notare il sito Greenme, infatti, “dietro quello che sembra un simpatico siparietto si nasconde un retroscena abbastanza drammatico. Doris, come tante altre mucche sfruttate per il loro latte e per la loro carne, non è libera. Deve sottostare a turni che non sono naturali ed è sottoposta a forte strres”.