La Lega lancia la sua battaglia alla denatalità. Come? Con un maxi taglio delle tasse per chi fa figli. L’ipotesi è stata prospettata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e, all’interno del partito, è tutto coro di consensi. “La proposta del ministro dell’Economia è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico. Questo non significa abbandonare l’assegno unico ma, oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10mila euro l’anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito”, afferma Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese in quota Lega.

La proposta di Giorgetti non fa distinzioni di reddito. La detrazioni spetterebbe in egual misura a chi guadagna un milione di euro o a chi ne porta a casa 20mila. Nessuna politica di welfare come rafforzamento della struttura degli asili nido (a cui, in teoria, è però dedicato un capitolo, in ritardo, del Pnrr) o housing sociale. Semplicemente più soldi in tasca per pagarsi servizi come baby sitter etc.. Non è chiaro, ma ricordiamo che si tratta di un piano che non ha ancora trovato piena formulazione, da dove arriverebbero le coperture. Per quanto se ne sa e se applicato solo ai nuovi nati, prendendo a riferimento i circa 400mila bebé del 2022, la misura costerebbe 4 miliardi il primo anno. Otto miliardi il secondo, dodici il terzo e così via fino ai 72 miliardi all’anno trascorsi 18 anni. Questo nel caso che la misura non abbia alcun effetto sul numero di nascite che se invece aumentassero porterebbe l’esborso ancora più su. Per ora siamo nella dimensione utopica della politica.

Secondo Bitonci con la ricetta Giorgetti “si otterrebbe così una doppia incentivazione e contrasto alla denatalità: con l’assegno unico universale una misura diretta mensile di sostegno, mentre con la detrazione un taglio consistente della tassazione a favore delle nostre famiglie”. L’idea di Giorgetti riportata oggi sarebbe quella di introdurre entro l’anno un bonus familiare per i genitori. Il meccanismo fiscale vero e proprio (se si tratterà cioè ad esempio di una detrazione, di un taglio delle tasse patrimoniali o sul lavoro) sarebbe però ancora da definire. “Ridurre le tasse a chi fa più figli: ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie. La proposta del ministro dell’Economia, va in questa direzione, perché reintrodurrebbe una detrazione di 10 mila euro l’anno per ogni figlio a carico, per tutti e senza limiti di reddito, fino alla conclusione del percorso di studi. Una misura che si sommerebbe all’assegno unico, favorendo però i nuclei più numerosi”. Così in una nota Massimo Garavaglia, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze e Tesoro.