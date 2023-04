“Ho dato inizio ai miei 58 anni con nient’altro se non il sole e il mio sorriso. La speranza è che il meglio debba ancora venire. Ho solo gratitudine per tutto quello che mi ha portata fin qui”: così Paulina Porizkova su Instagram dove inneggia all’invecchiare con naturalezza. Lei è una top model ed è ancora molto richiesta per foto o sfilate. Nel post di festeggiamento, Porizkova appare nuda, con un peluche a coprire il seno e aggiunge l’hashtag #greypride (“orgoglio grigio”) perché, come dicevamo, del celebrare il passare del tempo senza ricorrere a tecniche di ringiovanimento invasive ha fatto una bandiera ed è segutissima sui social anche per questo. Autrice di un libro dal titolo “No filter“, Porizkova ha cinque nipoti.

